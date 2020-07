L'OMS obre la porta a la possibilitat que el virus es transmeti per l'aire

La Organització Mundial de la Salut (OMS) va reconèixer ahir que, tot i que no hi ha evidència científica sòlida, és possible que el nou coronavirus es pugui transmetre per aire en llocs tancats, massificats i amb poca ventilació.

Així ho van pronunciar ahir experts de l'organisme de les Nacions Unides en roda de premsa, després que 239 experts de 32 països alertessin que el coronavirus podia transmetre's per aire, i lamentant que s'hagi subestimat la transmissió del virus en l'aire en interiors.

«Reconeixem que existeix una evidència creixent en aquest camp, així com en molts altres relacionats amb aquest coronavirus. Per això, hem d'estar oberts a aquests descobriments i a entendre les implicacions sobre la forma de transmissió del virus i les precaucions que s'han de prendre», va assenyalar la coordinadora de Prevenció d'Infeccioses de la OMS, Benedetta Allegranzi davant els mitjans.

Encara en fase d'estudi

De fet, Allegranzi va informar que ja estan treballant amb molts dels experts que han llançat l'alerta i va subratllar la necessitat de confirmar la seva hipòtesi i, a més, de saber quina és la dosi de virus necessària per contagiar-se.

«Són camps d'estudi que estan creixent i on està sorgint evidència, però que encara no és definitiva» va dir l'experta, afegint que «és per això pel que la possibilitat que hi hagi transmissió per l'aire en espais públics, especialment en condicions específiques com llocs atapeïts, tancats i amb mala ventilació, no pot ser descartada. Però l'evidència ha de ser interpretada i donem suport a aquest procés». També va recordar que l'OMS recomana una adequada ventilació en els llocs tancats.

Properament l'OMS publicarà un resum científic de totes les possibilitats que estan sent estudiades en aquests moments sobre la transmissió del nou coronavirus. A més, l'organització ja està treballant conjuntament amb un «gran nombre» de metges, científics i matemàtics per consolidar l'evidència.