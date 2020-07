L'europeista Trzakowski reconeix la victòria de Duda i descarta ara irregularitats a Polònia

Rafal Trzaskowski, alcalde de Varsòvia i perdedor a la segona volta de les eleccions presidencials poloneses celebrades diumenge, ha felicitat aquest dilluns el guanyador, el conservador Andrzej Duda, que es va imposar per un estret marge, segons els resultats oficials.

«Felicitats a Andrzej Duda per la seva victòria. Que aquest mandat sigui realment diferent», va afirmar Trzaskowski a través d'un missatge publicat a Twitter.

A més Trzaskowski va aturar així qualsevol dubte sobre el qüestionament dels resultats després que diumenge a la nit el seu cap de campanya, Cezary Tomczyk, assegurés que hi ha «irregularitats escandaloses» que afecten principalment el vot de l'exterior. Gairebé mig milió de polonesos residents a l'estranger podien votar en aquests comicis, la major part dels quals presumiblement afins a Trzaskowski.

La Comissió Electoral Estatal (PKW) va informar que, amb un 99,99 per cent de vots ja escrutats, Duda es va imposar amb un 51,08 per cent de suport, enfront del 48,92 per cent aconseguit per Trzaskowski.



Participació històrica

També va ser històrica la participació, del 67,17 per cent, quan en els comicis d'aquest segle no havia superat el 56 per cent. En qualsevol cas crida l'atenció la rapidesa amb la qual es van publicar els resultats, després que la PKW advertís que es podien demorar fins demà.

La victòria de Duda suposa un reforç del poder del Partit Llei i Justícia, que ja es va imposar en les eleccions legislatives del passat 13 d'octubre. El president té un poder de veto clau en un país profundament dividit entre conservadors i liberals.



Més participació

Ara, la Comissió Electoral Estatal haurà de traslladar les dades al Tribunal Suprem polonès, l'òrgan polític que ha de donar el vistiplau definitiu als comicis i els seus resultats.

Després el president haurà de jurar el càrrec davant l'Assemblea Nacional, una sessió conjunta de les dues càmeres de Parlament polonès convocada expressament l'endemà que expiri el mandat de l'actual president.