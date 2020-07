França no descarta tancar fronteres amb Espanya pel coronavirus

El primer ministre francès, Jean Castex, ha dit aquest dissabte que un eventual tancament de la frontera amb Espanya per la situació epidèmica a Catalunya és un assumpte que cal discutir amb les autoritats espanyoles.

Castex, que ha recorregut aquest matí un mercat a la localitat de Prades de la qual és alcalde, situada a poc més d'una hora de carretera del pas fronterer de la Jonquera (Alt Empordà), ha estat preguntat sobre l'eventualitat d'aquest tancament després de les mesures de restricció de moviments de la Generalitat de Catalunya.

"Vigilem això de molt a prop, aquí en particular. Perquè és un assumpte important de què hem de discutir també amb les autoritats espanyoles", ha respost.

El nou primer ministre francès té previst rebre el proper dilluns a la tarda a la seva residència oficial de Matignon a la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, que realitzarà aquest dia una visita a París.

Castex ja es va referir ahir a la situació epidèmica a Catalunya, en insistir en una entrevista a la televisió en què les circumstàncies a França no són tan preocupants com les que hi ha a l'àrea metropolitana de Barcelona.

"Les xifres de Barcelona són molt pitjors que les que observem" a França, va indicar Castex, després d'admetre que el seu Govern contempla la possibilitat d'establir mesures de confinament localitzat com les aplicades per la Generalitat si hi hagués un important ressorgiment del coronavirus.

Per ara, ha precisat, "no estem en una situació greu, però necessita vigilància".