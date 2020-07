Mor de càncer als 80 anys l'històric líder dels drets civils als Estats Units John Lewis

L'històric dirigent afroamericà i congressista demòcrata John Lewis va morir ahir de càncer als 80 anys, segons va confirmar la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi. «Avui, els Estats Units ploren la pèrdua d'un dels més grans herois de la història dels Estats Units: el congressista John Lewis, la consciència de Congrés», va afirmar Pelosi. «John Lewis va ser un tità del moviment de drets civils la bondat, fe i valentia del qual van transformar la nostra nació», va afegir.

Nascut a Alabama el 1940, Lewis va ser el tercer de deu germans en una família de parcers afroamericans. Va destacar com a líder dels drets civils a la dècada de 1960 i va ser un dels dirigents de les anomenades marxes de Selma a Montgomery de 1965, que reclamaven l'exercici del dret a vot dels afroamericans.

Durant el conegut com a Diumenge Sagnant a Selma, la Policia Estatal d'Alabama va apallissar Lewis i li va trencar el crani, una pallissa que va ser televisada i que va provocar als EUA un impuls contra la segregació racial. També va ser un dels impulsors de la Marxa a Washington pel treball i la llibertat de 1963, on va ser teloner de Martin Luther King Jr. i el seu històric discurs «I have a dream».

El primogènit de Luther King, Martin Luther King III, va assegurar a Twitter sobre Lewis que «era un autèntic tresor dels EUA». «Va donar veu als sense veu, i ens va recordar a cada un de nosaltres que l'eina no violenta més poderosa és el vot. Els nostres cors se senten buits sense el nostre amic, però trobarem consol en saber que finalment és lliure», va afegir.

Últim supervivent del grup de líders afroamericans conegut com a Big Six i liderat per Luther King, Lewis va arribar al Congrés el 1987 en representació de Geòrgia, un lloc que va ocupar fins a la seva mort convertint-se en un influent legislador. Durant els anys seixanta de segle passat, Lewis va ser detingut per la Policia unes 40 vegades, encara que ja com a congressista també va ser arrestat en almenys cinc ocasions.



Protestes «commovedores»

Poc abans d'any nou, Lewis va anunciar que patia càncer de pàncrees en estat avançat. Li va quedar temps per viure les recents protestes racials que va provocar l'assassinat de l'afroamericà George Floyd a mans de policies a Minneapolis. «Ha estat molt commovedor veure centenars de milers de persones de tot EUA i de tot el món sortir als carrers per dir el que pensen i ficar-se en el que jo anomeno bons problemes», va afirmar.