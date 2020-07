Illa diu que hi ha 224 brots actius a Espanya i insisteix que els preocupa Catalunya i l'Aragó

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat durant la sessió de control del Congrés que actualment hi ha 224 brots actius a tot Espanya amb 2.622 casos associats. Illa ha dit que la majoria estan sota control però ha insistit que els preocupen els de Catalunya i l'Aragó i ha tornat a fer una crida a la ciutadania per seguir les mesures sanitàries. El ministre ha defensat les actuacions que estan fent les CCAA afectades i ha dit que els instruments de què disposen estan ajudant a controlar la situació. En aquest sentit, ha dit que la pandèmia al món "no va bé" i que Espanya s'està trobant en situacions similars d'altres països que han aconseguit contenir el virus.

Illa ha respost així a les crítiques de la diputada del PP, Cuca Gamarra, que ha acusat l'executiu de no haver actuat a temps "de nou". Gamarra també ha acusat el ministre d'haver dimitit de les seves "responsabilitat" i de voler "rentar-se les mans". Illa li ha respost que "lliçons molt poques": "La convido a sumar contra el virus i no a generar alarmisme".