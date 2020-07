El Govern aprova els primers 8.000 milions d'euros en avals per fomentar les inversions

El Consell de Ministres va aprovar ahir un primer tram de 8.000 milions d'euros de la línia d'avals de l'ICO, l'Institut de Crèdit Oficial, per impulsar la inversió d'autònoms, pimes i empreses, dotada amb un total de 40.000 milions. D'aquests 8.000 milions d'euros, 5.000 milions garantiran els préstecs per dur a terme noves inversions per part d'autònoms i pimes, i 3.000 milions seran per a altres empreses, segons va explicar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la vice-presidenta tercera del Govern, Nadia Calviño.

L'aval públic garantirà el 80% de les noves operacions d'autònoms i pimes i el 70% dels préstecs sol·licitats per la resta d'empreses; a més, tindrà la singularitat que la cobertura s'amplia fins a un màxim de 8 anys amb la idea d'ajustar-la al major termini d'amortització de les inversions. Els autònoms i empreses interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins a l'1 de desembre de 2020.

Aquesta línia d'avals es va aprovar a principis de juliol, però és ara quan comença a funcionar i és independent de la de 100.000 milions habilitada després de decretar-se l'estat d'alarma perquè les empreses afrontessin els primers problemes després de l'aturada econòmica.

Si amb aquella línia es va donar cobertura a les necessitats de liquiditat i circulant del teixit productiu, els nous avals impulsen ara la inversió dels autònoms i empreses espanyoles. Amb aquest objectiu, la nova línia garantirà els préstecs per a la realització de noves inversions, així com les despeses relacionades amb les mateixes i amb la millora del procés productiu.



Pagament de salaris

No obstant això, també podrà cobrir necessitats de finançament derivades del pagament de salaris, factures o venciment d'obligacions financeres o tributàries, entre d'altres, segons va detallar en un comunicat el Ministeri d'Assumptes Econòmics. Donat l'èxit de la línia d'avals anterior, per fer front a l'impacte econòmic i social de la pandèmia de coronavirus, es manté el disseny, gestió i model d'assignació. És a dir, l'ICO serà l'encarregat de tramitar la nova línia, però es manté el model de col·laboració publicoprivada amb les entitats financeres, que seran les que rebin les peticions dels clients.