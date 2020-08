Sense indicis de la presència del Rei emèrit en una exclusiva urbanització de República Dominicana

República Dominicana continuava ahir sense indicis de la possible presència del Rei emèrit, el parador del qual es desconeix des que dilluns va anunciar la seva sortida d'Espanya. La urbanització Casa de Campo, un exclusiu complex de mansions als afores de la Romana, a l'est de país caribeny, es mantenia un dia més en total normalitat.

Diversos mitjans espanyols van afirmar que el monarca s'hauria desplaçat a aquestes instal·lacions convidat per l'empresari sucrer Pepe Fanjul, amb el qual manté una estreta amistat des de fa dècades. No obstant això, els rumors van perdent força, ja que a l'entorn de la urbanització no s'adverteix res fora del normal.

Als accessos a Casa de Campo només es veia el normal tràfec de treballadors i d'automòbils d'alt nivell dels residents del complex, un dels més exclusius del Carib. Res excepcional succeïa a l'interior del recinte, on és habitual la presència de guàrdies de seguretat, en ser lloc de residència o d'estiueig de polítics i empresaris.