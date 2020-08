Dos detinguts per assassinar una dona a Benidorm i simular un accident domèstic

Agents de la Policia Nacional van detenir ahir un matrimoni de Lleida, de 59 i 56 anys, com a presumptes coautors de l'assassinat d'una dona amb focomelia a Benidorm (Alacant), segons sembla per motius econòmics. L'home havia treballat per a la víctima, que a causa de la seva malaltia no tenia cames i braços i anava en cadira de rodes. Els detinguts suposadament van aprofitar la seva relació laboral i d'amistat amb la víctima per cometre el crim i van intentar dissimular el fet com un accident. A més, van robar diners en efectiu que la víctima guardava en una caixa forta.

La investigació va començar el passat 16 de juny quan una amiga de la víctima va acudir fins al seu domicili, ja que feia dos dies que no contestava el telèfon. Quan va entrar, va trobar el cadàver, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

La víctima patia focomelia, una malaltia que consisteix en una malformació d'origen teratogènic que, en el cas de la víctima, li va provocar absència de cames i braços i que va ser ocasionada per un fàrmac que va prendre la seva mare durant la gestació, motiu pel qual cobrava mensualment una pensió.

En un primer moment, els investigadors va considerar la mort de la dona com a accidental, ja que la víctima, que vivia sola, va ser localitzada a la sala de casa amb el suport de la cadira de rodes elèctrica que feia servir per desplaçar-se sobre l'esquena.

No obstant això, els cops cranials analitzats pel metge forense van determinar que no concordaven amb el posicionament d'un accident fortuït a la llar ni amb la morfologia de la cadira. Així, els agents van canviar el rumb de la investigació.

La víctima residia sola a Benidorm des del desembre de 2019, la qual cosa va dificultar la investigació pel fet que el seu cercle d'amistats era molt reduït. Finalment, i després d'entrevistes amb gent del seu entorn, es va tenir coneixement que durant el mes de maig havia contractat un home com a assistent domèstic.

Tot i que en un principi van negar tenir contacte amb la víctima, finalment tant l'home com la dona van admetre que el 2019, mentre vivien a Andorra, l'home havia estat treballant per a la víctima com a xofer i cobrant uns 2.500 euros mensuals. Tot i que els autors van negar en tot moment els fets, la investigació els situava en l'espai i temps de la mort de la víctima. Els policies van constatar que dos dies abans de la troballa del cadàver els presumptes coautors van sortir amb pocs minuts de diferència des de Lleida fins a Benidorm en cotxes diferents i van tornar un dia després al seu lloc d'origen.