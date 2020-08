Simón alerta: «Que ningú es confongui. Les coses no van bé»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, advertia ahir que «les coses no van bé» en relació amb la crescuda de casos de covid-19 que està detectant Espanya l'última setmana, i va demanar a la població, especialment als joves, que no relaxin les mesures de control. «Que ningú es confongui, les coses no van bé. Que detectem molts dels casos no implica que no hi hagi transmissió. Cada dia tenim més transmissió. Les característiques dels casos i la sobrecàrrega del sistema són diferents, però estem tenint una transmissió important», va advertir en roda de premsa. L'expert alertava que «a mesura que pugin els casos» també «s'aniran incrementant els hospitalitzats». Simón va defensar que «ara a Espanya s'està detectant molt aviat». «Des que s'inicien símptomes i es va al metge, passen 24 hores». Tot i això, va carregar contra els que incompleixen la quarantena: «Aquesta gent és la que genera brots».