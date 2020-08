L'OMS veu possible obrir les escoles a Europa tot i la covid

L'Organització Mundial de la Salut veu possible obrir les escoles a Europa malgrat la covid-19. «No han estat el focus principal de la pandèmia», va dir ahir el director general de l'OMS a Europa, Hans Kluge. Els nens tenen un rol en la propagació del virus, però està lligat a les «reunions socials», va explicar Kluge. L'OMS va recomanar aplicar «mesures bàsiques» de seguretat a totes les escoles i «mesures addicionals» en els centres de zones més afectades. Com que les autoritats ara tenen un «coneixement més sofisticat» de la pandèmia, Kluge va defensar que és possible gestionar la transmissió del virus aquesta tardor i, alhora, «mantenir l'activitat econòmica».

Tot i això, Kluge va advertir que les escoles poden ser una de les causes de que hi hagi un increment de la covid amb la transició del l'estiu a la tardor, a més de la temporada de grip i la major mortalitat dels ancians. Va alertar també d'«un augment de la incidència» del virus generalitzat en grups d'edat més joves arreu d'Europa, a qui va voler recordar que «ningú és invencible».