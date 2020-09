El preu de l'electricitat es dispara un 4,5% durant l'agost

El preu de l'electricitat ha pujat un 4,5% a l'agost, encadenant quatre mesos de pujades contínues, fins a fixar durant el mes un preu mitjà de 36,2 euros per megawatt/hora (MWh), un 4,5% més que el passat mes de juliol, segons els càlculs de l'OCU.

Aquesta ratxa de pujades es produeix després de les fortes baixades del preu de l'electricitat acumulades en el primer quadrimestre de l'any. El mes d'abril, el preu de l'electricitat va arribar al preu mínim de 17,65 euros per MWh causa de l'impacte del coronavirus en l'activitat econòmica. Des de llavors el preu de l'electricitat ha anat augmentant cada mes. No obstant això, encara es manté un escenari de preus baixos, ja que al llarg d'aquest any el preu mitjà de l'electricitat ha estat de 30,63 euros, mentre que 2019 va tancar amb un preu mitjà de 47,68 euros i el 2018 de 57,29 euros.



Diferència de 72 euros

Amb aquests preus, una llar que consumeixi de mitjana 3.500 kWh a l'any i una potència de 4,6 kW, i tingui contractada la tarifa regulada PVPC que aplica directament el preu de mercat majorista, ha pagat fins al mes d'agost 438 euros, quan en 2019, durant aquest mateix mes va pagar 509 euros, fet que suposa una diferència de 72 euros.

De fet, segons l'OCU, fins al mes d'agost, el 2020 la factura elèctrica ha estat la més baixa des que en 2014, es va crear la tarifa regulada PVPC. Malgrat aquesta tendència de preus a l'alça, l'OCU recomana als usuaris revisar el seu contracte d'electricitat, especialment aquells que es troben al mercat liberalitzat. Molts usuaris paguen encara preus elevats ja que les seves tarifes no han reflectit la forta baixada de preus que s'han produït durant 2020, la qual cosa ha d'animar les famílies a contractar la tarifa regulada PVPC amb alguna de les comercialitzadores de referència, ja que encara que és probable que hi hagi pujades en els propers mesos, els seus preus són sempre competitius, destaca l'OCU.

Si no n'hi ha, els usuaris poden optar per alguna de les ofertes de mercat lliure amb preu fix durant els propers dotze mesos, protegint-se del risc que el preu de l'electricitat pugi en el que queda d'any.