Sánchez reclama unitat i garanteix als empresaris l'estabilitat del Govern

Cerca de la unitat, d'un «nou clima polític» que bandegi els «vells clixés», els antics hàbits i aliances, i garantia d'estabilitat de la legislatura i de Govern. Un executiu de coalició pensat per sobreviure quatre anys i que aspira que Espanya surti de la crisi del coronavirus amb més força, que encarrili el camí de la recuperació el més aviat possible i que, gràcies a les ajudes europees, contribueixi a elevar el PIB per sobre del 2% a llarg termini.

En síntesi, aquest va ser el missatge que Pedro Sánchez va traslladar ahir, últim dia d'agost, en la conferència «Espanya pot. Recuperació, transformació, resiliència» a la Casa d'Amèrica de Madrid, davant el seu Govern -només van faltar els titulars de Cultura i Universitats- i la plana major d'empresaris i sindicats i un grapat d'intel·lectuals, artistes, influencers i directors de mitjans de comunicació. Un centenar llarg de personalitats, encapçalats pels grans de l'Ibex 35 -des d'Ana Botín (Santander), fins a Carlos Torres (BBVA), Pablo Isla (Inditex), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Florentino Pérez (ACS), Antoni Brufau (Repsol), José Manuel Entrecanales (Acciona), Isidre Fainé (la Caixa), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) o José Ignacio Goirigolzarri (Bankia)- i el president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, i convocat per l'acte inaugural del curs polític.

Escenografia cuidada

Per això mateix, La Moncloa havia cuidat al màxim l'escenografia de l'acte, i també la llargada del discurs, d'uns 40 minuts. Però finalment el cap de l'executiu va optar per una al·locució pretesament motivadora encara que sense anuncis de mesures.

La reflexió sobre la qual pivotaven les seves paraules és que «si Espanya vol, Espanya pot», com ha demostrat en moments més dramàtics de la seva història, però per això molts han d'ajudar, i no només el Govern. «Hem de voler molts, i com més millor».

«Aquí hi ha més d'un centenar de persones que, amb seguretat, van expressar preferències polítiques molt dispars en les últimes eleccions -va assenyalar, dirigint-se al dispar auditori-. I no obstant això, estic convençut que per sobre de les diferències, comparteixen una mateixa esperança, i és veure el nostre país alçat, marxant cap al futur, i estic, a més, convençut que estan preparats per sumar els seus esforços i per aconseguir aquest objectiu comú».

Sánchez va apuntar que entre les previsions i plans del seu gabinet no figurava «la calamitat» de la covid, però el seu Govern «ho té clar». Tria «unitat», i no «divisió» ni «confrontació», tria «unitat, unitat i unitat», va reiterar fins a la sacietat.

«Espanya s'ha d'entendre amb Espanya», com Europa ho va fer amb ella mateixa quan va acordar, al juliol, un nou «pla Marshall», el paquet de 750.000 milions d'euros, entre transferències i crèdits, dels quals 140.000 arribaran a Espanya. Va subratllar que de fet aquest és el punt diferencial respecte a crisis precedents, la «fita inèdita» de l'acord europeu de la qual, aquesta vegada sí, podrà beneficiar-se Espanya.

És una «enorme oportunitat» per «transformar» el país i per fer-lo «molt més resilient des del punt de vista social i econòmic».

Pla de Recuperació

El cap de l'executiu va apuntar que el Govern ja està avançant els preparatius del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, pla que es durà a Brussel·les perquè rebi el vistiplau i que, segons les estimacions del gabinet, «impulsarà el creixement econòmic de llarg termini del nostre país per sobre del 2% del PIB». No va concretar terminis.

El líder socialista va fer molt d'èmfasi en el fet que ja res és com abans, perquè la pandèmia ha canviat els cànons. Ha d'accelerar les transformacions pendents -la revolució digital, la transició ecològica, la cohesió social i territorial, l'agenda feminista- i ha de canviar fins i tot les formes de fer política. «Res pot tornar a ser com abans que el fatídic virus arribés» i si «ho saben» les famílies, els alumnes, els professors, els sanitaris, els empresaris grans i petits, els joves i grans, «com no hem de donar-nos per assabentats els partits?», es va preguntar.

Missatge als partits

Sánchez va indicar que és inviable seguir amb les «antics costums» i els «vells clixés». Deixava anar així un missatge clar a l'oposició. Al PP, per descomptat, perquè no es quedi al marge de l'enteniment, però també, indirectament, als seus socis d'Unides Podem, perquè aparquin el seu veto cap a altres forces.