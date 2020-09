Iglesias diu ara que el Govern vol donar la baixa als pares amb fills en quarantena

El vice-president segon del Govern, Pablo Iglesias, va avançar ahir que el Govern treballa per reconèixer una «incapacitat temporal», és a dir, una baixa laboral, als pares de fills que hagin d'estar en quarantena, encara que no estiguin infectats per COVID-19, o per als que tinguin febre. Iglesias va fer aquest anunci en una entrevista a La Sexta, en què va matisar a la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, que dimarts només va assegurar que el Govern buscaria mecanismes per a la cura dels fills i va al·ludir el programa que permet als pares flexibilitat laboral.

«Això és inacceptable», va assenyalar Iglesias en ser preguntat sobre la possibilitat que els pares només puguin acollir-se a una baixa laboral en el cas que els seus fills hagin donat positiu per COVID i estiguin obligats, per tant, a guardar ells mateixos quarantena. Fins i tot també podran demanar-la, va explicar, «aquells pares que veuen que els seus fills tenen febre, encara que no hagin estat diagnosticats» i no els puguin dur a l'escola per «pròpia responsabilitat» i no tinguin amb qui deixar-los.

«Entre el Ministeri d'Inclusió i el Ministeri de Treball reconeixeran aquesta incapacitat per a aquests supòsits. És una qüestió de salut pública. No podem dir als pares que no siguin responsables», va assegurar el vicepresident, que va insistir que aquestes circumstàncies es legislaran. «Espero que estigui en marxa de manera imminent. Estan treballant en això», va dir Iglesias en referència a dos ministres.

Posteriorment, la titular d'Hisenda va matisar aquestes declaracions d'Iglesias i les va emmarcar en els «esborranys» que pot estar elaborant el Ministeri de Treball per a situacions sobrevingudes que no estan contemplades en la legislació actual.



Actuació mèdica

En una roda de premsa a La Moncloa, després de la reunió del president del Govern, Pedro Sánchez, amb el líder de l'oposició, Pablo Casado, Montero va puntualitzar a més que les baixes laborals són fruit d'una actuació mèdica i es va remetre a les declaracions que sobre aquest assumpte va realitzar dimarts. Va recordar que, en el cas dels pares que hagin de quedar-se a casa per la cura dels fills que hagin de guardar quarantena, hi ha programes del Govern per facilitar la flexibilitat de la jornada laboral, com «Em cuida»

En tot cas, fonts del Ministeri de Treball van explicar que estan estudiant conjuntament amb el Ministeri d'Inclusió com donar solucions a possibles situacions que en aquest moment no estan cobertes, però que «encara no hi ha res tancat».