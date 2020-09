ENQUESTA | Evitarà el sistema sanitari una nova saturació?

La incògnita és la dimensió que pot assolir la segona onada de contagis de coronavirus que assota Espanya. I no només per l'augment o descens de la corba, sinó per la saturació d'ingressos per Covid-19 a la qual poden estar sotmesos els centres de salut i els hospitals.

Tot i que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, destaqués fa uns dies que a la meitat de les províncies s'ha detectat una estabilització del nombre de nous contagis, preocupa l'alta pressió hospitalària a la qual comença a estar sotmès el sistema sanitari: la mitjana estatal d'ocupació de llits per a malalts de Covid-19 se situa en un 7,4%, sent Madrid, amb un 18% de les places ocupades per pacients de la malaltia, la comunitat que més preocupa.

A diferència del passat mes de març, la capacitat per realitzar tests i seguiment és molt més gran, tot i que continua havent-hi mancances de rastrejadors en algunes comunitats, així com retards en el resultat dels diagnòstics. D'altra banda, l'experiència i coneixements adquirits aquests mesos pels sanitaris al voltant de nou virus, mitiga el nombre de morts.

Però, què passaria si aquesta segona onada es descontrola? Estaran els sistemes de salut de cada regió preparats per fer-hi front? Dona'ns la teva opinió en la següent enquesta.

