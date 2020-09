Un executiu italià reclama 112 milions al Santander per no haver-lo contractat

L'executiu italià Andrea Orcel reclama al Banc Santander 112 milions d'euros per no haver-lo contractat. El Jutjat de Primera Instància número 46 de Madrid va fixar ahir el 10 de març del 2021 com a data clau en la disputa oberta entre Orcel i Banco Santander el 2018, després que es celebrés la vista prèvia del judici i les parts no arribessin a cap acord. D'aquesta manera, el proper mes de març s'iniciarà el judici civil pel fitxatge frustrat del banquer italià procedent d'UBS, en què serà interrogada com a part la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.