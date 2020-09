Johnson acusa la UE de posar en perill la integritat territorial del Regne Unit

Boris Johnson va acusar ahir la Unió Europea (UE) d'«imposar fronteres duaneres» dins del Regne Unit i «dividir les nostres terres», en defensa de la llei de Mercat Intern amb la qual pretén revocar l'acord del Brexit que ell mateix va signar. «No podem trobar-nos en una situació en què les fronteres del nostre país puguin ser dictades per un poder estranger o una organització internacional», va explicar a l'inici del debat a la Cambra dels Comuns, profundament dividida amb aquesta transgressió del dret internacional. «Cap primer ministre britànic, cap govern, cap parlament, pot acceptar aquesta imposició», va destacar Johnson, segur que, tot i l'oposició d'un grup de diputats conservadors, amb l'àmplia majoria absoluta de què gaudeix, superaria sense problemes la primera votació, tal com va succeir.

El debat havia estat precedit per les crítiques dels cinc exprimers ministres que estan vius (tres conservadors i dos laboristes) i d'importants figures del Partit Conservador, inclosos els tres fiscals generals que hi ha hagut des del 2010, i l'exministre de Finances Sajid Javid, que va advertir que no donaria suport a la proposta. «No tinc clar per què el Regne Unit ha de trencar la llei internacional». En tot cas, Johnson va argumentar que la UE no està negociant «de bona fe».