Preacord entre Govern, patronal i sindicats per a la nova llei del teletreball

Principi d'acord per a una nova llei de teletreball a Espanya. El Govern, la patronal i els sindicats van aconseguir consensuar ahir el que està cridat a ser l'esborrany definitiu per a la nova normativa de treball a distància després de més de dos mesos de negociacions. El preacord va sortir de la taula de diàleg social ja entrada la tarda d'ahir i després de més de vuit hores de converses.

El Ministeri de Treball va aconseguir atreure finalment la CEOE a l'acord i va tancar un pacte que no farà obligatòria la llei en el cas de treballadors que es vegin obligats per la covid-19 a teletreballar. És a dir, en cas d'una decisió governamental o una quarantena, els empleats tindran dret a exigir a l'empresa que els doti dels mitjans suficients per treballar, però no de la resta de beneficis previstos a la llei.

L'acord per a la nova llei del teletreball s'ha fet esperar. Tot i que encara falta l'aval definitiu de les cúpules de la CEOE, CCOO i UGT, el Ministeri de Treball compta amb poder portar avui el text per aprovar-lo al Consell de Ministres. Fa tres setmanes que les parts estaven en una fase «tècnica» de la negociació, en què la consecució de la mateixa depenia de «matisos», segons han anat argumentant les diferents parts. La realitat és que quedava un escull no menor per tancar el tema: quan s'aplicaria allò pactat.

Finalment, la CEOE fins a l'últim moment ha insistit en deixar en suspensió l'aplicació de la nova normativa en els casos d'aquelles empreses que no tinguessin intenció d'habilitar de manera estructural un pla de teletreball. I que aquest fos només una sortida temporal per mantenir l'activitat durant l'actual emergència sanitària sense cost extraordinari per a les companyies.

Finalment, i mancant la rúbrica definitiva de les parts, s'ha acordat una fórmula transitòria. La nova llei donarà una cobertura de mínims a aquelles persones que es vegin obligades a teletreballar fruit d'una emergència sanitària. És a dir, si fruit d'una quarantena o un tancament governamental el treballador és obligat a confinar-se a casa seva i pot continuar la seva activitat des d'allà, llavors no podrà reclamar a l'empresa que es compleixi amb la totalitat de la llei. Però sí que podrà exigir-li a l'empresari que li faciliti els mitjans necessaris per operar.

Paral·lelament, el Govern i les principals organitzacions sindicals del sector públic van signar ahir la reforma de el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic per recollir la regulació bàsica del teletreball a la funció pública, segons Europa Press.