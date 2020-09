Brussel·les dona un ultimàtum als estats per evitar un nou confinament

La Comissió Europea va exigir ahir als estats membres que prenguin mesures «immediates» davant de qualsevol senyal de rebrots de covid-19 per evitar tornar a una situació de confinament total com la visuda al març. «Aquesta pot ser l'última oportunitat per evitar la repetició del que va passar a la primavera», va avisar la comissària de Salut, Stella Kyriakides, en una roda de premsa a Brussel·les.

Segons ella, la situació torna a ser «molt preocupant» per la proliferació de nous casos, alguns en estats que ja registren un pic «pitjor que al març». «Les mesures de control preses no han estat prou eficients, o no s'han fet complir o no s'han seguit com calia», ha lamentat.

Kyriakides ha advertit del risc que pot suposar pels sistemes de salut l'arribada der a la tardor i l'hivern i de la grip, en un context de pandèmia de covid-19. En aquest sentit, ha recordat la crida de Brussel·les a avançar i incrementar la campanya de vacunació contra la grip per evitar saturar els hospitals, i ha exigit planificació de cara als «pitjors escenaris».

«Tots els estats han de desplegar mesures immediatament davant del primer signe de nous rebrots», ha insistit, reclamant un bon sistema de rastreig de contactes, «prou capacitat d'UCIs» i una bona comunicació amb la ciutadania. En aquest sentit, ha insistit que enviar missatges clars és essencial per garantir el compliment de les mesures contra la covid-19, i ha recordat que no n'hi ha prou amb mascaretes i distància social, sinó que hi ha d'haver més mesures per part dels estats.

Seguiment d'Espanya

Per la seva banda, la directora del Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, en les seves sigles en anglès), Susan Ammon, ha assegurat que estan seguint la situació a Espanya, on les recomanacions són les mateixes que a la resta d'estats europeus.

«Estem seguint els rebrots localitzats i la implementació de mesures», ha afirmat Ammon, tot remarcant que una bona part dels contagis s'han anat produint en «trobades privades, festes, sopars de famílies, casaments o altres convencions amb amics i familiars.