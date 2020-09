L'Audiència Nacional absol Rato i els altres 33 acusats del «cas Bankia»

L'Audiència Nacional ha absolt els 34 acusats en el judici de la sortida a borsa de Bankia, entre els quals hi havia l'expresident de l'entitat i expresident del Fons Monetari Internacional (FMI), Rodrigo Rato. Tots ells estaven acusats de delictes d'estafa als inversors i de falsedat comptable. En la sentència, de 442 pàgines, el tribunal considera que l'operació va comptar amb l'aprovacío de tots els supervisors, com ara el Banc d'Espanya, el FROB, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i EBA, i que el fulletó de la sortida a borsa incloïa una informació financera i no financera "àmplia i adequada". A més, també destaca que en el judici només es van exposar "actituds genèrics" dels acusats i no "actes concrets".