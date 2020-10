Un tribunal anul·la la decisió que atorgava a Guaidó el control sobre l'or de Veneçuela

El Tribunal d'Apel·lacions de Londres va anul·lar ahir la sentència del passat 2 de juliol que atorgava al líder opositor veneçolà, Juan Guaidó, control sobre l'or de Veneçuela dipositat al Regne Unit. La cort es va pronunciar a favor del recurs elevat contra aquesta decisió per la junta del Banc Central de Veneçuela (BCV) nomenada pel president Nicolás Maduro -presidida per Calixto Ortega-, que reclama les reserves que custodia el Banc d'Anglaterra. En la sentència, els jutges emeten el cas de nou a la divisió Comercial i de la Propietat del Tribunal Superior per tal que «investigui» a qui reconeix realment el Govern britànic com a president de Veneçuela, si Maduro o Guaidó.