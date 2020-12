Ouigo comença a vendre bitllets de tren Barcelona-Madrid a 9 euros per viatjar a partir del 10 de maig

Els trens d'Ouigo, la competència de l'AVE de Renfe, ha començat a vendre els bitllets a 9 euros del tren d'alta velocitat 'low cost' per viatjar entre Barcelona i Madrid des del 10 de maig fins l'11 de desembre del 2021. L'inici dels viatges inicialment estava previst per al 15 de març però ha hagut de ser posposat com a conseqüència de la pandèmia. Els nens menors de 3 anys podran viatjar gratis i els que tinguin entre 4 i 13 anys podran fer-ho per una tarifa única de 5 euros.

Els trens de doble altura d'Ouigo, de la pública francesa SNCF, operaran en la primera de les línies que funcionarà a Espanya: el trajecte Madrid-Barcelona, amb parades a Saragossa i Tarragona. La companyia ha obert les vendes per al període posterior a l'actual estat d'alarma. La companyia reitera que «manté de tota manera la seva aposta per començar a operar a principis de la primavera, com va anunciar prèviament, en funció de l'evolució de les restriccions de mobilitat».

El servei d'Ouigo comptarà amb un total de 10 sortides diàries, que uniran Madrid i Barcelona en 2 hores i 30 minuts. La línia inclourà parades a Saragossa i Tarragona. Pròximament, també arribarà a ciutats com València, Alacant, Còrdova, Sevilla i Màlaga.

Segons Alain Krakovitch, director general de Voyages SNCF a França, el projecte ferroviari de la firma a Espanya ha implicat el treball de més de 300 persones, i es posa a l'altura dels projectes del TGV Inoui, Eurostar, Thalys i TGV Lyria.

Els trens d'Ouigo inclouen la novetat de ser de dos pisos, cosa que permet acomodar fins i tot a 509 passatgers. Cada unitat disposa també de bar cafeteria.