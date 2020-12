El jutge torna a interrogar Bárcenas a la presó sobre l'operació Kitchen

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix la peça relativa a l'operació Kitchen, Manuel García-Castellón, es va traslladar ahir fins a la presó madrilenya de Soto de Real per prendre declaració una vegada més al que va ser gerent i tresorer del Partit Popular Luis Bárcenas. Aquesta va ser la segona vegada que declarava davant el magistrat en tres dies, ja que divendres també va comparèixer per videoconferència. Si bé es desconeix el fons de l'interrogatori d'ahir, sembla ser que hauria versat sobre l'operació Kitchen i més en concret sobre una part secreta que es va obrir després de requisar diversos dispositius al que va ser xofer de Bárcenas , Sergio Ríos.

En aquesta peça s'indaga sobre l'operatiu parapolicial pagat amb fons reservats i l'objectiu del qual hauria estat sostreure documentació sensible per al PP, que estava en poder de Bárcenas, amb l'objectiu que no arribés al jutjat en què s'instrueix la caixa B de la formació.

Divendres, l'extresorer va afirmar davant del jutge que advocats propers al partit li van advertir el 2013 que si «parlava» d'alguna cosa que pogués comprometre la formació política, la seva dona, Rosalía Iglesias, acabaria a la presó. Però els advocats als quals s'atribueix el missatge van negar al juliol de 2013 haver traslladat això quan van anar a visitar-lo a Soto de Real.