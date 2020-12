Molts transportistes hauran de passar el Nadal al camió a Dover

Milers de camioners europeus, entre ells almenys un miler d'espanyols, es preparaven ahir per passar la nit de Nadal en condicions difícils, atrapats al voltant del port de Dover, al sud d'Anglaterra, que surt lentament de l'aïllament provocat per l'aparició d'una nova soca de coronavirus. Encara que Dover, principal port del canal de la Mànega, va obrir dimecres després de dos dies tancat, el trànsit amb França es reprèn amb comptagotes.

Seran necessaris «diversos dies» per descongestionar la zona on esperen milers de camions en cues interminables, van advertir les autoritats britàniques. El Govern va garantir que els transbordadors que creuen el canal de la Mànega seguiran actius avui i demà per alleujar el caos al port de Dover, on milers de camioners esperen per passar a França.

A més, un equip format per 26 bombers francesos va arribar a Dover amb 10.000 proves de coronavirus per als transportistes, va anunciar l'ambaixadora francesa al Regne Unit, Catherine Colonna. «Veïns, socis, aliats i amics. Vint-i-sis bombers treballen al costat dels equips a Dover des del matí. Han portat 10.000 tests de COVID-19», va escriure la diplomàtica a Twitter.

Dimecres hi havia 3.800 camions bloquejats a Manston, a prop de Dover, i uns 1.250 a la zona portuària. Una situació complicada per als camioners, que volien arribar a casa per passar el Nadal en família, que no tenen lavabos i mengen el que troben. I sobretot, sense saber quan podran creuar el canal de la Mànega, ja que abans han de presentar un test negatiu de COVID-19 per poder arribar al continent a causa de la propagació d'una nova variant del virus al Regne Unit, en semblar molt més contagiosa.

«Tothom ens diu que vinguem aquí i que esperem però no volem esperar», es queixava el camioner polonès Ezdrasz Szwaja, a l'antic aeroport de Manston, on el Govern britànic realitza les proves a milers de conductors. «Diuen que hi haurà tests de COVID per a nosaltres», però «ningú ve», «no tenim cap informació, res», afegia. «Tinc fills petits i esposa, només vull anar a casa», va assegurar.

La comissària europea de Transports, Adina Valean, calcula que 10.000 camioners tenen dificultats per tornar i va criticar França per haver tancat la frontera, mentre el secretari d'Estat francès per a Afers Europeus, Clément Beaune, va respondre que «hem seguit les recomanacions de la Comissió Europea».