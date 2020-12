El Regne Unit encara els grans desafiaments del Brexit

Després de l'alleujament d'haver aconseguit a l'últim moment un acord comercial post-Brexit amb Brussel·les, el Regne Unit encara ara els reptes de la seva nova vida, sense el jou de la Unió Europea, i amb només uns dies per preparar-se. La signatura d'un compromís històric, després de llargues i àrdues negociacions, va evitar el pitjor: una ruptura brutal que hauria comportat aranzels i quotes, i el tancament de les aigües britàniques a les flotes europees a partir del 31 de desembre a les dotze de la nit.

No obstant això, la sortida del mercat únic i el final de la lliure circulació serà un gir colossal per als britànics, després de quatre anys i mig des del referèndum del Brexit i gairebé mig segle d'integració europea. En un missatge de vídeo, el primer ministre, Boris Johnson, va presentar l'acord com «un regalet per als que buscaven alguna cosa per llegir a la soporífera sobretaula del dinar de Nadal». «Aquí està: notícies satisfactòries, això és un acord, un pacte per aportar seguretat a les empreses, als viatgers i a tots els inversors al nostre país a partir de l'1 de gener», es va congratular el dirigent.

L'acord segellat amb Brussel·les representa una victòria per a Johnson, que tenia aquest any per preparar la sortida del país del bloc. La pandèmia, però, va alterar tots els seus plans. El Regne Unit és un dels països més colpejats per la covid-19, amb prop de 70.000 morts.

Amb aquest nou tractat comercial, la UE ofereix al seu exsoci un accés inèdit sense aranzels ni quotes per al seu immens mercat de 450 milions de consumidors. Aquesta obertura anirà acompanyada d'estrictes condicions: les empreses del Regne Unit hauran de respectar una sèrie de normes que evolucionaran amb el pas el temps en matèria de medi ambient, drets laborals i fiscals, per evitar qualsevol competència deslleial.

Sobre els drets pesquers, l'últim obstacle en les negociacions, l'acord dona als pescadors europeus l'accés a les aigües britàniques durant un període transitori de cinc anys i mig, fins al juny de 2026. Durant aquest període transitori, la UE renunciarà a un 25% de la seva quota anual a aigües britàniques, valorada en uns 650 milions d'euros anuals.

La UE promet ajudar aquest sector, que considera que és el «gran perdedor» de l'acord, tot i que el pacte va ser presentat com a «equilibrat» i que permetia «deixar enrere el Brexit definitivament», segons la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

També s'acaba la lliure circulació que permetia als europeus anar a treballar a Londres o als britànics gaudir tant com volien de les seves residències secundàries a la UE.