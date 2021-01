Brussel·les negocia la compra de més dosis amb Pfizer

Brussel·les està negociant amb Pfizer-BioNtech per comprar més dosis de la seva vacuna contra la covid-19. Així ho va explicar el portaveu de Salut de la Comissió Europea. L'executiu europeu està en contacte amb les farmacèutiques per ampliar la compra inicial de 300 milions de dosis. Tanmateix, des de la CE asseguren que ara mateix el principal problema de la campanya europea de vacunació no és tant el nombre de dosis comprades sinó «la capacitat» per produir-les.

En els últims dies han sorgit crítiques arreu d'Europa per la velocitat de la vacunació en alguns països i pels problemes de subministrament. Per exemple, algunes parts d'Alemanya van haver d'ajornar la vacunació la setmana passada per falta de dosis. Mentre a Alemanya s'han injectat unes 200.000 dosis i a Itàlia unes 120.000, a França només unes 500 persones han estat vacunades.