La Xina confina 11 milions de persones pel coronavirus

La Xina s'enfronta al seu pitjor rebrot en el pitjor context. Gairebé 400 casos s'han detectat ja a Hebei quan les seves crisis més inquietants dels últims mesos no superaven les dotzenes, la província és propera a Pequín i el país es prepara per a les vacances d'any nou. No estranya, doncs, que la Xina li hagi donat un pas més a un protocol ja enèrgic.

Les autoritats van declarar l'estat de guerra a la província, van segellar dies enrere Shijiazhuang, la capital, i van castigar tres funcionaris per la seva deixadesa de funcions. No hi ha vols ni trens i als 11 milions d'habitants se'ls va recomanar que no sortissin de casa durant una setmana. Tampoc hi ha escoles ni guarderies oberts, les activitats no essencials estan prohibides i en les properes hores està previst que acabi la campanya de proves sobre tota la població. L'estratègia torna a la rotunditat amb la qual la Xina gestionava els seus primers rebrots després d'haver controlat abans de l'estiu la pandèmia. Aquests anàlisis, encara fins i tot amb un grapat de casos, van ser rellevats per accions més quirúrgiques i centrades només en els districtes afectats, per la certesa que l'exhibició de múscul era innecessària. La gravetat del rebrot de Hebei, el més gran des del juny, els ha retornat. La cinquantena de casos detectats dilluns suposen la meitat dels del dia anterior i revelen que pecar per excés segueix funcionant a la Xina.

Blindar a Pequín de Hebei va ser prioritari des que el primer cas va ser detectat a mitjans de gener. La província s'enfronta a un delicat procés de reconversió des que la guerra contra la contaminació va obligar a tancar moltes de les fàbriques pesades que enterbolien el cel pequinès. Només 260 quilòmetres separen Shijiazhuang de la capital ia les carreteres s'han aixecat controls per exigir el codi verd del mòbil que t'identifica com a sa. Són dies àrids per a la població de Hebei que té a Pequín el seu lloc de treball i que té la sensació que són rutinàriament sacrificats pel benestar de la capital.

Sobre els districtes de Langfang, Bazhou i Sanh, fronterers amb Pequín, es va ordenar ahir el preceptiu tancament i els seus habitants només poden sortir de casa per sotmetre's a l'anàlisi gratuït d'àcid nucleic. També romanen bloquejats milers d'habitants a Shunyi, el districte pequinès que acull l'aeroport internacional. La crisi a Hebei explica que la capital mantingui les mesures reforçades des del tímid rebrot que va patir el mes passat. Els supermercats prohibeixen el pas sense mascareta i bars i restaurants prenen la temperatura i exigeixen el codi verd als seus clients.

El primer ministre, Li Keqiang, va recordar que l'opacitat serà castigada i va ordenar que no es repetissin els excessos de les autoritats de Wuhan en les primeres setmanes de la pandèmia. «El procés de prevenció i control d'una malaltia infecciosa exigeix ??la veritat dels fets, la informació transparent i oberta i mai les dades minimitzades», va dir Li en una reunió de Consell d'Estat. El seu discurs va precedir a l'aprovació dels visats dels científics de l'OMS que dijous aterraran a Wuhan per investigar l'origen del coronavirus.

No sobren els esforços quan només queden unes setmanes per al nou any i les vacances de Festival de Primavera en què centenars de milions de xinesos es mouen per tot el país per reunir-se amb els seus familiars. Les de l'any passat van ser suspeses, però la Xina semblava haver deixat enrere la pandèmia amb les vacances del primer d'octubre.