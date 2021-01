El Govern espanyol recorre l'avançament del toc de queda a les 20 h a Castella i Lleó

El Govern espanyol va sol·licitar ahir a l'Advocacia General de l'Estat que interposi un recurs davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem contra la decisió de la Junta de Castella i Lleó de limitar la mobilitat nocturna i fixar el confinament a partir de les 20.00 hores. En una nota, l'executiu va explicar que l'acord pres per l'administració autonòmica contravé la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn, i recorda que la legislació vigent per l'estat d'alarma diu que no es pot determinar abans de les 22h.

El president de la Junta de Castella i Lleó va adoptar un acord el passat 15 de gener pel qual es determinen les hores de començament i finalització de la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn des de les 20.00 hores del dia 16 de gener. Davant això, el govern espanyol considera que la regulació continguda en l'acord vulnera el Reial decret 926/2000, que, en declarar l'Estat d'alarma, «determina expressament en el seu article 5 com a període per a les limitacions de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn el comprès entre les 23.00 i les 6.00, possibilitant tan sols que les autoritats competents delegades poguessin determinar en el seu àmbit territorial que l'hora de començament de la limitació prevista sigui entre les 22.00 i les 00.00 hores i l'hora de finalització d'aquesta limitació sigui entre les 5.00 i les 7.00 hores».

En fixar l'hora d'inici del confinament nocturn a les 20.00 hores, l'acord «infringeix nítidament la regulació esmentada». Es tracta, doncs, d'una «restricció d'un dret fonamental que no està emparada per l'instrument jurídic de l'Estat d'alarma definit en el Reial decret 926/2000», segons el govern.

El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va assegurar ahir que continuarà «prenent mesures per a protegir la vida i la salut de les persones» perquè «la situació és greu». En un missatge publicat en el seu compte de Twitter, Mañueco va reiterar que l'hora establerta, les vuit de la tarda, continua vigent. «Els nostres veïns estan a l'alçada del difícil moment actual, complint el toc de queda a les 20 hores. Gràcies per la vostra responsabilitat, col·laboració i esforç», va concloure el president autonòmic.

Un ciutadà avilès ha presentat també un recurs contra Meañueco per prevaricació en avançat l'horari del toc de queda.