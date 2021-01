Pablo Hasél té deu dies per entrar a la presó per injúries a la Corona

L'Audiència Nacional ha donat deu dies per ingressar a la presó al raper Pau Rivadulla Duró, conegut com a Pablo Hasél, per complir una condemna de nou mesos de presó per enaltiment del terrorisme i injúries a la monarquia, segons va informar ell mateix a través de les xarxes socials.

En una interlocutòria del passat 25 de gener, la secció primera de la Sala penal de l'Audiència rebutja suspendre la condemna al raper lleidatà, com sí va fer anteriorment amb la primera sentència que es va dictar contra ell.

Hasél va ser condemnat el 2014 a dos anys de presó per enaltir en les seves cançons el terrorisme d'ETA, els Grapo, Terra Lliure o Al-Qaeda, però l'Audiència va decidir al setembre de 2019 deixar en suspens la seva execució durant tres anys.

El 2018 va tornar a ser jutjat pel mateix delicte i un altre d'injúries a la monarquia i les forces de seguretat. Encara que al principi se'l va condemnar a dos anys de presó, l'Audiència va rebaixar la pena a nou mesos de presó, que el juny passat va ratificar el Tribunal Suprem.

La defensa de Hasél va demanar llavors suspendre l'execució d'aquella condemna, una sol·licitud amb la qual va estar conforme la Fiscalia. També la va recórrer en empara davant el Tribunal Constitucional, però aquest va rebutjar admetre el recurs a tràmit el passat mes de novembre.

En la seva interlocutòria, contra la qual es pot interposar recurs, l'Audiència rebutja la petició de Hasél en no haver-se complert el primer requisit per suspendre una pena: que hagi delinquit per primera vegada.

Per part seva, el president del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), Robert Spano, va avisar que la doctrina d'Estrasburg sobre els delictes d'injúries a la corona és «clara». «Un personatge públic ha de poder rebre un marge més ampli de crítiques», va alertar preguntat per les condemnes contra artistes a Espanya per difamar o insultar el rei. Spano va assegurar que, a part d'Espanya, també reben casos com aquests d'altres països. «Per exemple de Turquia», va dir.

La vulneració del dret a un judici just va centrar les condemnes del Tribunal Europeu de Drets Humans a Espanya el 2020. Segons les estadístiques publicades ahir per l'alt tribunal amb seu a Estrasburg, de les nou sentències contra Espanya, sis van constatar que els tribunals espanyols no havien respectat el dret a un judici just.