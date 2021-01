Sanitat notifica 38.118 nous contagis i 513 morts per coronavirus

Les comunitats autònomes han notificat aquest divendres al Ministeri de Sanitat 38.118 nous casos de COVID-19, 15.315 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Aquestes xifres són inferiors a les del mateix dia de la setmana passada, quan es van registrar 42.885 positius.

La xifra total de contagis a Espanya s'eleva ja a 2.743.119 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 886, enfront de 889 aquest dijous. En les passades dues setmanes s'ha registrat un total de 416.969 positius.

Dels 15.315 contagis diagnosticats aquest dijous, 981 s'han produït a Andalusia, 696 a Aragó, 562 a Astúries, 222 a Balears, 315 a Canàries, 151 a Cantàbria, 278 a Castella-la Manxa, 2.016 a Castella i Lleó, 1.694 a Catalunya, 34 a Ceuta, 700 en Comunitat Valenciana, 582 a Extremadura, 854 a Galícia, 4.159 a Madrid, 65 a Melilla, 508 a Múrcia, 253 a Navarra, 997 a País Basc i 248 a La Rioja.

En l'informe d'aquest divendres s'han afegit 513 noves defuncions, en comparació amb 515 aquest dijous i 400 el divendres passat. Fins a 58.319 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d'acord amb les dades recollides pel Ministeri. En l'última setmana han mort 1.855 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya.

En l'última setmana han mort 1.855 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya: 284 a Andalusia, 83 a Aragó, 60 a Astúries, 15 a Balears, 27 a Canàries, 16 a Cantàbria, 99 a Castella-la Manxa, 125 a Castella i Lleó, 77 a Catalunya, quatre a Ceuta, 491 en Comunitat Valenciana, 123 a Extremadura, 139 a Galícia, 69 a Madrid, dues a Melilla, 134 a Múrcia, 29 a Navarra, 59 a País Basc i 19 a La Rioja.

Així mateix, els ingressos hospitalaris es frenen lleugerament després d'un gran avanç en aquesta tercera onada de la pandèmia. Actualment, hi ha 30.804 pacients ingressats per COVID-19 en tota Espanya (30.726 aquest dijous) i 4.723 en UCI (4.608 aquest dijous). En les últimes 24 hores, s'han produït 3.413 ingressos (3.506 aquest dijous) i 3.300 altes (3.409 aquest dijous). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 24,00 per cent (24,00% aquest dijous) i en les UCI en el 43,95 per cent (42,84% aquest dijous).

En els passats set dies, fins a 7.928 persones han precisat d'hospitalització a Espanya per COVID-19 (250.628 des que el virus va arribar a Espanya): 1.318 a Andalusia, 440 a Aragó, 391 a Astúries, 131 a Balears, 144 a Canàries, 133 a Cantàbria, 230 a Castella-la Manxa, 818 a Castella i Lleó, 346 a Catalunya, 15 a Ceuta, 1.513 en Comunitat Valenciana, 349 a Extremadura, 875 a Galícia, 323 a Madrid, 30 a Melilla, 624 a Múrcia, 93 a Navarra, 24 a País Basc i 131 a La Rioja.

Així mateix, s'han registrat 611 ingressos en unitats de vigilància intensiva (UCI) en l'última setmana (21.570 en el que portem de pandèmia): 88 a Andalusia, 25 a Aragó, 28 a Astúries, 23 a Balears, 10 a Canàries, 27 a Cantàbria, 31 a Castella-la Manxa, 37 a Castella i Lleó, 28 a Catalunya, dos a Ceuta, 53 en Comunitat Valenciana, 29 a Extremadura, 125 a Galícia, 15 a Madrid, sis a Melilla, 46 a Múrcia, 15 a Navarra, un a País Basc i 22 a La Rioja.



Vacunació

D'altra banda, el nombre de persones que han rebut les dues injeccions necessàries per a desenvolupar immunitat contra la covid-19 ha superat aquest divendres el quart de milió, en concret, 251.866, la qual cosa suposa 59.107 ciutadans més que ahir.

A més, el ritme de vacunació s'ha duplicat en 24 hores, passant de 39.157 noves dosis administrades aesaquestte dijous a les 78.571 d'aquest divendres, amb una xifra total d'injeccions d'1.474.189, el 83,3% de les 1.769.055 lliurades les comunitats autònomes.

