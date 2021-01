Un panell de jutges permet als EUA expulsar migrants menors no acompanyats

Un panell de jutges de circuit a Washington va permetre ahir que agents fronterers expulsessin nens indocumentats no acompanyats que ingressin al país, de manera que aturen una ordre prèvia d'un tribunal inferior que havia bloquejat aquestes accions.

Els jutges Gregory Katsas, Neomi Rao i Justin Walker del Tribunal de Circuit dels Estats Units a la capital van deixar sense efecte la prohibició emesa el novembre passat pel magistrat Emmet Sullivan, que va fallar en favor dels menors no acompanyats que eren subjectes d'expulsió sota una norma establerta per l'emergència sanitària de la covid-19.

La decisió del panell de magistrats, tots nomenats durant la gestió de l'ara expresident Donald Trump, permet a l'actual Administració demòcrata continuar amb les polítiques d'expulsió a la frontera establertes pel Govern anterior.

Al març passat, l'exvicepresident Mike Pence va ordenar als Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) usar els seus poders d'emergència per segellar eficaçment les fronteres dels Estats Units, tot i les reticències mostrades per la principal agència sanitària del país.

Els agents de l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera (CBP) a les dues fronteres han expulsat del país la majoria de migrants que són detinguts entrant de forma indocumentada, entre ells nens no acompanyats.

La norma va ser durament criticada per legisladors hispans com Julián Castro, que va assegurar al novembre passat que la decisió d'expulsar aquests menors violava acords internacionals.

Per altra banda, un guàrdia de la Patrulla Fronterera dels Estats Units va matar d'un tret un home que havia entrat il·legalment al país per la frontera sud amb Mèxic i que es trobava a la ciutat de Hidalgo, Texas. Així ho va confirmar l'Oficina de Duanes i Protecció de Fronteres dels Estats Units en un comunicat, en què va assegurar que la seva Oficina de Responsabilitat Professional, l'Oficina de l'Inspector General del Departament de seguretat Nacional i l'Oficina Federal d'Investigacions es troben investigant l'incident.

Els fets van tenir lloc a primera hora de dijous a 1,6 quilòmetres del port d'entrada d'Hidalgo, segons va explicar la CPB, que va afegir que l'agent intentava aturar una persona quan va disparar la seva arma.

L'home va resultar ferit i els agents el van atendre i van avisar els serveis mèdics d'emergència, els quals el van traslladar a un hospital local on finalment es va certificar la seva mort.