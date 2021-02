El PP fracassa en el seu intent de tombar al Congrés la reforma de la «llei mordassa»

La reforma de la llei de protecció de la seguretat ciutadana, més coneguda com a «llei mordassa», seguirà endavant al Congrés dels Diputats. El PP va fracassar en el seu intent de tombar la proposta del PNB per modificar la normativa que va aprovar el Govern de Mariano Rajoy l'any 2015. En un debat en el qual la portaveu dels populars va introduir la banda terrorista ETA per retreure als nacionalistes bascos que ara pretenguin donar lliçons de seguretat ciutadana, PSOE i Unides Podem també van ser objecte de crítiques per ser els partits que més han aplicat aquesta llei des de l'executiu.

Dos anys després que la cambra baixa aconseguís un principi d'acord sobre la reforma de la «llei mordassa» que va quedar en res per la convocatòria de les eleccions d'abril de 2019, l'àmplia majoria de les forces polítiques van rebutjar l'esmena a la totalitat presentada pel PP al text del PNB. El document alternatiu registrat pels conservadors és una còpia calcada de l'actual llei en vigor, segons van denunciar diversos portaveus des de la tribuna d'oradors.

El diputat del PNB Mikel Legarda va assenyalar l'«alt grau de consens» que van aconseguir tots els partits fa dos anys i que molts d'aquests acords es recullen en la seva nova proposta que ara haurà de ser debatuda en comissió per parlar dels canvis proposats. EH Bildu i Cs van coincidir en la necessitat de reformar la «llei mordassa» per acabar amb els punts més lesius i introduir nous aspectes. D'altra banda, el BNG i ERC, que també van donar suport a la reforma del PNB, es van mostrar més contundents en la necessitat de «derogar» de manera completa la normativa.

Crítiques a l'executiu

Diversos dels grups parlamentaris també van coincidir a retreure al PSOE i a Unides Podem l'absència de gestos per la seva banda per reformar la «llei mordassa» quan aquest compromís està recollit en l'acord de legislatura. Fins i tot, el portaveu de Cs, Miguel Ángel Gutiérrez, i els seus homòlegs de Bildu i del BNG, Jon Iñárritu i Nestor Rego, respectivament, van assenyalar que l'actual Govern ha fet ús d'aquesta llei més que l'executiu de Rajoy.