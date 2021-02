Un terratrèmol de 7,3 graus sacseja la costa de Fukushima, al Japó

Un terratrèmol de 7,3 graus en l'escala oberta Richter va sacsejar ahir la costa de Fukushima, a l'est del Japó, i es va notar amb força a Tòquio, sense que s'activés l'alerta de tsunami ni s'hagi informat de víctimes mortals. El sisme es va produir a les 23.08 hora local amb epicentre a uns 60 quilòmetres de profunditat davant la costa de la prefectura de Fukushima, segons va informar l'Agència Meteorològica (JMA) del Japó.

El primer ministre nipó, Yoshihide Suga, va assenyalar que tot i la força del terratrèmol «no es va observar risc de tsunami, no s'han detectat anormalitats en plantes nuclears ni hi ha de moment constància que hi hagi víctimes», en una compareixença.

La JMA considera que «podria tractar-se d'una rèplica» del devastador sisme esdevingut l'11 de març de 2011 i que va afectar greument la central nuclear.