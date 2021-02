Així és Isabel Medina Peralta, la nova cara del feixisme espanyol

L'acte d'homenatge a la División Azul, celebrat a Madrid el cap de setmana passat, no ha deixat de donar titulars als mitjans. El franquisme no està mort. Ni de bon tros, disposa fins i tot d'una acabada de ressuscitar Sección Nacional Femenina, malgrat la contradicció que això suposa. És d'allà d'on ha sortit Isabel Medina Peralta, la jove falangista que aquest dissabte va proferir un discurs racista i feixista ple d'odi en què va denigrar els jueus. «És la nostra suprema obligació lluitar per Espanya i per una Europa ara feble i liquidada per l'enemic, l'enemic que sempre serà el mateix, tot i que amb diferents màscares: el jueu. Perquè res hi ha més precís que aquesta afirmació: el jueu és el culpable», pot sentir-se com recita a un dels molts vídeos de la seva intervenció que circulen per la xarxa.



Peralta, que amb prou feines ha complert la vintena, s'ha convertit per als seus «compatriotes» en la imatge d'unes idees polítiques anacròniques i després d'abandonar la Falange és membre d'un grup neonazi anomenat Bastión Frontal.





Muerte por voluntad: la más hermosa camaradas, porque te la impones tu y mueres por voluntad. Mueres bajo el sol o bajo las estrellas, pero tu sangre se hace fértil cómo una primavera pic.twitter.com/9L8KVjlOws — Isabelmperalta (@isabelmperalta) February 15, 2021

Odi com a 'modus vivendi'

Quiero anunciar el lanzamiento de la Sección Nacional Femenina. Espero contar con la ayuda de muchas mujeres y hombres que, fieles a su sangre española y europea, quieren plantar cara a la decadencia de nuestra civilización. Sin pactos ni mediaciones.

¡MÁXIMA DIFUSIÓN! pic.twitter.com/1NPDusQPCh — Isabelmperalta (@isabelmperalta) February 9, 2021

Mentre ella recitava les seves paraules amb aire fanfarró, silencis llargs i fent gestos agressius amb la boca al pronunciar algunes de les paraules,com la Falange Española o Europa 2000 es mantenien en silenci. La intenció de la reunió era homenatjar els caiguts de la División Azul, al 78è aniversari de la batalla de Krasni Bor, on van morir 2.000 soldats espanyols.Segons una informació difosa per ' El Español', Isabel M. Peralta és dirigent d'una acabada de ressuscitar Sección Nacional Femenina i filla d'un exregidor del PP de Seseña (Toledo), que va militar en formacions d'extrema dreta i va arribar a ser cap de llista d'Espanya 2000 l'any 2004, segons va destapar una investigació de ' Público'. Segons el seu perfil de Linkedin, estudia antropologia a la Universitat Complutense de Madrid des de l'any 2019.Les declaracions de Medina Peralta han causatmalgrat que l'acte, convocat per Joventud Patriota i sota la pancarta «Honor y gloria a los caídos», es va desenvolupar sense incidents, segons la mateixa Delegació del Govern. El seu perfil de Twitter, l'únic que pertany oficialment a la falangista, està ple de missatges de tall racista, homòfob i antisemita, i molts internautes han criticat que mentre la Justícia empresona el raper Pablo Hasél a aquesta feixista se li permeti impunement el discurs antijueu, homòfob i racista.