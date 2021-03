Tres homes pengen un cartell anti 8-M a Múrcia: "Soc dona i no em representen"

Un cartell en el qual es pot llegir el missatge "soc dona i no em representen", acompanyat d'un 8-M ratllat, penja del Pont Nou o Pont de Ferro de Múrcia des de primera hora del matí d'aquest dilluns, 8 de març, quan se celebra el Dia Internacional de la Dona.

Encara que la pancarta intenta mostrar que hi ha dones que no simpatitzen amb el moviment feminista, en aquest cas no pot estar més allunyada de la realitat, ja que, com es pot observar en les imatges que acompanyen a aquesta notícia, han estat tres homes els que han col·locat el rètol.

A les 07.15 hores del matí tres homes s'han dirigit al Pont de Ferro per a penjar del mateix el cartell, en contra del Dia de la Dona. Després, un d'ells ha marxat a peu cap al carrer Princesa i els altres dos s'han muntat en un tot terreny blau, informen testimonis.