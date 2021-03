La Comunitat de Madrid diu que les mocions són posteriors a la dissolució de l'assemblea i per tant hi haurà eleccions

La Comunitat de Madrid ha afirmat que les mocions de censura de Més Madrid i PSOE contra la presidenta autonòmica del PP, Isabel Díaz Ayuso, s'han registrat posteriorment a la dissolució de l'Assemblea de Madrid per part de la cap de l'executiu autonòmic. Per tant, mantenen que hi haurà eleccions anticipades a Madrid. Fonts del govern d'Ayuso han assegurat que la presidenta ha signat el decret de dissolució del parlament autonòmic a les 12 hores amb la qual cosa les mocions no serien viables. "La decisió queda decretada en aquell moment", defensen i, per tant, "qualsevol moció de censura és posterior a aquesta decisió". El decret, però, es publicarà al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid l'endemà.

Més Madrid, en canvi, defensa que la dissolució de l'Assemblea només entra en vigor quan es publiqui al BOCM i això implicaria que les mocions s'haurien registrat abans. "Ens fiem de quan ens digui Ayuso que ha signat?", ha defensat el líder de Més País, Íñigo Errejón, a la Sexta. Si les mocions s'haguessin registrat abans que la dissolució del parlament autonòmic, la convocatòria electoral no es podria fer fins després del debat de les mocions.