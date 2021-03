L'abrupte retorn de Lula

L'actual president del Brasil, l'exmilitar ultradretà Jair Bolsonaro, era molt optimista quan mirava l'horitzó de les properes eleccions del 2022 per aconseguir un segon mandat. Fins que un jutge es va interposar en el seu camí en anular, dilluns, les condemnes que van apartar de la política l'ex-mandatari Luiz Inácio Lula da Silva. Aquest replantejament judicial, que encara no és ferm i ha estat recorregut per la Fiscalia, pot facilitar la tornada a la contesa política de la icona de l'esquerra llatinoamericana, que sempre va adduir haver estat víctima d'una persecució per desacreditar-lo. Aquestes són les claus per entendre la nova deriva política del país carioca:

Per què va ser condemnat Lula?

Luiz Inácio Lula da Silva, president del Brasil entre 2003 i 2010, va ser el polític amb el càrrec més alt condemnat per la trama Lava Jato, un escàndol de corrupció que va esquitxar líders polítics i empresarials de tot el país. A l'ex-dirigent li van imposar condemnes de presó que sumaven 26 anys. La causa més rellevant està relacionada amb un apartament a la costa paulista que el jutge Sergio Moro va vincular a un pagament que Lula va rebre per un favor a un empresari i que, en rigor, el líder del Partit dels Treballadors (PT) mai va ocupar . Tampoc ho va fer ningú de la seva família. L'any 2018, i malgrat estar a la presó complint pena, es va presentar com a candidat a la carrera presidencial. Lula encapçalava llavors les enquestes, però una precipitada ratificació de la pena per un tribunal de segona instància el va treure de la competició. A un mes de la primera ronda electoral va ser substituït per Fernando Haddad. L'exalcalde de Sao Paulo va ser derrotat per l'ultradretà Jair Bolsonaro.

Què ha motivat l'anul·lació de la condemna?

El magistrat de la Cort Suprema del Brasil Edson Fachin ha anul·lat les sentències condemnatòries en considerar que el tribunal que va enjudiciar l'ex-president no comptava amb la jurisdicció necessària per fer-ho. El jutge, d'acord amb el que va plantejar l'advocat defensor de l'ex-mandatari, va argumentar que el tribunal situat a Curitiba, a l'estat de Paranà, no hauria d'haver-lo jutjat perquè els presumptes delictes no es van cometre en l'esmentada jurisdicció.

Què pot passar ara?

El fet que el jutge Fachin anul·lés les condemnes no significa, en absolut, que doni per feta la innocència de Lula. Simplement, retorna els casos al seu punt de partida amb la possibilitat que l'ex-president pugui ser jutjat i condemnat novament, però en un marc d'imparcialitat que llavors no va existir: Lula ni tan sols va tenir dret a presentar proves i la seva sentència es va basar en dubtosos testimonis de persones que es van emparar en el benefici de la «delació premiada».

Podrà Lula presentar-se a les eleccions de 2022?

Si Lula torna a seure a la banqueta dels acusats per a ser jutjat novament, podria participar en la contesa presidencial sempre que no arribés una condemna ferma abans dels comicis, com va passar el 2018. Fonts judicials brasileres consideren, però, que és molt poc probable trobar-se amb aquest últim escenari donada la lentitud de la justícia, la relativa imminència de la carrera presidencial i el canvi de les condicions polítiques que van portar Lula en el seu moment a entrar a la presó.