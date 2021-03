Investiguen la mort d'una professora vacunada amb AstraZeneca a Marbella

L'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) està recaptant dades sobre la mort d'una professora de Marbella, de 43 anys, per hemorràgia cerebral i que va ser vacunada amb AstraZeneca el passat 3 de març per a comprovar si va haver-hi relació amb la dosi rebuda, han informat Efe fonts d'aquesta agència.

Segons han publicat diversos mitjans malaguenys, la dona que treballava en un institut i no presentava patologies prèvies, va acudir a urgències amb símptomes de cefalea i malestar general hores després de rebre la vacuna.

Dies més tard va tornar a l'hospital on després de realitzar-li un TAC no li van trobar res significatiu. No obstant això, en repetir la prova l'endemà li van detectar una hemorràgia massiva que van intentar drenar amb una intervenció quirúrgica durant la qual li van descobrir un edema.

La dona, que va morir aquest dimarts en un hospital de Marbella (Màlaga), no presentava patologies prèvies i va donar negatiu en una prova de diagnòstic del covid.