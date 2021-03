Fracassa la moció de censura del PSOE a Castella i Lleó

Les Corts de Castella i Lleó ha rebutjat aquest dilluns la moció de censura del PSOE contra el president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que es manté al poder gràcies al suport de Ciutadans i Vox. La moció ha obtingut 37 vots (35 del PSOE i 2 de Podem), i ha estat rebutjada per 41 diputats (29 del PP, 11 de Cs i 1 de Vox). Sense el suport de Cs no han servit de res les abstencions dels altres tres diputats de la cambra, un de Per Àvila, un d'Unió del Poble Lleonés i la diputada de Cs que va abandonar la formació i es va passar al Mixt.

El fracàs de la moció tanca els capítols dels moviments que va generar la moció de censura a Múrcia –també fracassada, que va comportar també que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprofités per convocar eleccions autonòmiques el 4 de maig.

El líder del PP, Pablo Casado, s'ha desplaçat a les Corts de Castella i Lleó per celebrar la derrota de la moció de censura contra "un gran president". "Avui ha estat una victòria d'un bon govern", ha dit davant els que volen "desestabilitzar" les institucions, ha afirmat. Segons Casado, el govern de Pedro Sánchez està "atacant l'interès general en plena pandèmia".