La taxa d'incidència del virus continua creixent al conjunt de l'Estat

Espanya ha registrat 6.393 nous positius de covid-19 des de dimecres, fet que deixa la xifra global en 3.247.738 des de l'inici de la pandèmia, el març de l'any passat.

Pel que fa a les defuncions, des d'ahir n'hi ha hagut 356, i ara la xifra total és de 74.420. Madrid encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 7.737 casos, seguida de Catalunya amb 6.041. Per darrere, Andalusia amb 4.870 i el País Basc amb 2.461. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 616.485 casos. Just després se situa Catalunya amb 527.829. Els segueix Andalusia amb 499.710. La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 1.449. A Catalunya n'hi ha hagut 185.