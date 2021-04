Un home assegura que va matar el seu pare «perquè una veu em va dir que era el dimoni»

L'acusat de matar de més de 20 cops de destral al seu pare, el poeta i advocat José Rafael Hernández, a l'octubre de 2018, en l'habitatge familiar a Las Palmas de Gran Canaria, ha declarat aquest dilluns davant un jurat que el va atacar perquè una veu li va dir que era el dimoni i no sabia el que feia.

L'acusat, Marcos José H.S. de 45 anys, ha escenificat al tribunal l'escena que va viure en aquell moment amb el seu pare. Hores després de trobar morta a la seva mare, Marcos José va matar amb una destral el seu pare i va assegurar que no sap com va arribar a les seves mans l'estri perquè s'havia d'enfrontar a "un poder amb molta força i energia", el dimoni, al qual va començar per tallar les cames, segons ha relatat.

"No era conscient del que feia", ha afirmat l'acusat, qui s'enfronta a una condemna de 25 anys i 6 mesos de presó per l'assassinat del pare i l'abandó de la seva mare malalta, segons la petició del fiscal, que l'acusació particular exercida per la germana del poeta eleva a les màximes condemnes: la presó permanent revisable i quatre anys de presó.

L'acusat, que ha començat el seu relat pels maltractaments que va rebre per part del seu pare des de nen, ha negat que tingués intenció de matar-lo i ha dit que el dia dels fets, el 14 d'octubre de 2018, va tornar a casa seva després de sortir a comprar pa i va trobar a la seva mare amb un "color rar". Des d'aquest moment, ha explicat que es va sentir "desolat", "com boig", i que només va pensar a reanimar-la i a mantenir-la amb vida, i que va arribar a veure per la finestra o el balcó una nau espacial que els venia a recollir als dos.

Ha indicat que va comprendre que la seva mare havia mort després de tornar del carrer de tirar a les escombraries bolquers bruts i fer una passejada, perquè va ser llavors quan va veure que "el seu braç estava blau" i es va adonar de l'ocorregut amb el seu pare. Segons el seu testimoniatge, el seu pare tenia "cara de "felicitat", però l'escena "era horrible, de terror total", per la qual cosa va trucar al 112, als quals no recorda bé el que va dir, a part que havia matat al seu progenitor.

Marcos José H.S. no va ser conscient de les hores que van transcórrer fins que al voltant de les quatre de la tarda de l'endemà va avisar al 112, segons ha assenyalat al tribunal, al qual el seu advocat ha demanat la seva absolució per patir un trastorn de psicopàtic que s'ha diagnosticat a la presó i que pateix de fa anys i per haver cuidat de la seva mare amb els mitjans dels quals disposava.

El fiscal, no obstant això, en el seu al·legat ha sol·licitat al jurat un veredicte de culpabilitat, perquè entén que l'acusat ha comès un assassinat. Segons ha exposat, la víctima estava al llit quan va patir un atac per sorpresa i va rebre nombrosos cops al cos i el cap sense possibilitat de defensar-se de l'acusat, a qui culpa també de tenir a la seva mare en una "clara situació d'abandó", perquè no rebia les cures mèdiques, d'alimentació i d'higiene necessàries.

Ha sostingut que l'acusat no patia cap alteració mental, ha recalcat que així ho han determinat els perits forenses i ha assenyalat que va matar al seu pare perquè el va culpar de la mort de la seva mare, que estava malalta de Parkinson i patia una paràlisi supranuclear agressiva, entre altres patologies.

L'acusació particular exercida per la germana del poeta mort ha compartit la tesi de la Fiscalia però ha afegit que l'acusat tenia planificada la mort del seu pare, amb el qual es va acarnissar amb la destral. La intenció de la germana del mort és que es faci justícia i evitar que es "taqui la memòria" del seu germà, ha indicat el seu advocat, qui també ha assenyalat que el mort mai es va casar amb la mare del seu fill, però va deixar que visquessin tots dos en el seu habitatge. Així mateix, ha descartat que l'acusat patis cap arravatament per la mort de la seva mare, a la qual tenia desatesa i la casa que compartien com un "femer". El judici continuarà aquest dimarts amb l'inici de l'interrogatori dels testimonis.