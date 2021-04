França suprimirà els vols en rutes que es puguin fer en tren

Els legisladors francesos han aprovat la supressió dels vols interns de les rutes que puguin fer-se en tren en un període inferior a les dues hores i mitja. D'aquesta manera, el Govern gal vol reduir les emissions de carboni fins i tot quan el sector de l'aviació no passa pel seu millor moment a causa de la COVID-19.

Aquesta decisió forma part d'un projecte de llei encara més ambiciós sobre el clima que busca reduir les emissions de gasos contaminants en un 40% per al 2030 respecte als nivells de 1990. No obstant això, no sembla suficient per als activistes del clima, que assenyalen el president, Emmanuel Macron, per reduir les aspiracions anteriors del projecte.

La votació dels legisladors es va produir pocs dies després que l'Estat afirmés que contribuiria a una recapitalització de 4.000 milions d'euros d'Air France. Amb aquest augment en la inversió de la companyia aèria, el Govern francès duplica la seva participació en l'aerolínia insígnia per reforçar les seves finances després de més d'un any de retallades de viatges per culpa del coronavirus.

La ministra d'Indústria, Agnes Pannier-Runacher, va rebutjar les crítiques del sector. Els treballadors de l'aviació van manifestar que el moment no és l'apropiat per a cancel·lar vols nacionals. Els analistes de de la consultora McKinsey preveuen que el trànsit aeri no tornarà als nivells anteriors a la crisi abans del 2024. A més, la ministra va afegir que no hi ha cap tipus de contradicció entre el rescat a Air France i la lluita contra el canvi climàtic. Alguns experts opinen que el projecte no aprofundeix en els problemes tant com es necessita.