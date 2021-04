Japó alliberarà l'aigua de la planta de Fukushima al mar malgrat les crítiques a nivell internacional

El Govern del Japó ha anunciat aquest dimarts que procedirà a alliberar al mar l'aigua radioactiva tractada de la danyada planta nuclear de Fukushima després d'haver determinat que no constitueix un problema de seguretat i malgrat les crítiques a nivell internacional.

La decisió s'ha anunciat després que el primer ministre japonès, Yoshihide Suga, es reunís amb diversos membres del seu Gabinet per a formalitzar la mesura, que es produeix finalment deu anys després del desastre provocat per un fort terratrèmol i un tsunami.

"L'eliminació de l'aigua tractada és un tema inevitable en el desmantellament de la planta de Fukushima Daiichi", ha explicat Suga en la reunió, on ha detallat que el pla s'implementarà "al mateix temps que es garanteix que els estàndards de seguretat siguin aprovats per un ampli marge i es prenguin mesures fermes per a evitar possibles danys", tal com ha recollit l'agència de notícies Kiodo.

Es posa així fi al debat que ha durat més de set anys sobre què fer amb aquesta aigua emmagatzemada, que es preveu ompli els tancs d'emmagatzematge de la instal·lació nuclear a mitjan any 2022. Al setembre, l'aigua emmagatzemada ascendia a 1,23 milions de tones i omplia 1.044 tancs.

El procés començarà dins de dos anys i podria durar dècades, segons les previsions de les autoritats. Una comissió del Ministeri d'Economia, Comerç i Indústria va concloure el febrer de 2020 que alliberar l'aigua al mar i evaporar-la eren opcions viables, encara que la primera era tècnicament més factible i ha estat recolzada per l'Agència Internacional d'Energia Atòmica (AIEA).

Els pescadors i residents locals s'han oposat a aquesta mesura a causa dels temors que els consumidors evitin consumir els productes de la zona, mentre que organitzacions de la societat civil han mostrat la seva preocupació pel possible impacte ambiental que podria tenir l'alliberament de l'aigua.

El president la Cooperativa de Pescadors del Japó, Hiroshi Kishi, ha indicat que aquest abocament és "totalment inacceptable" i ha tornat a mostrar la seva disconformitat amb la mesura.

L'ONG Greenpeace ha condemnat també la decisió i ha subratllat que "vulnera els Drets Humans i els interessos de la població de Fukushima, el Japó i altres països de la regió d'Àsia-Pacífic".

Crítiques internacionals

El Govern de Corea del Sud no ha trigat a reaccionar i ha criticat durament la decisió de l'Executiu nipó. Seül, que continua prohibint la importació de productes pesquers des del Japó, ha amenaçat amb un augment d'aquestes restriccions després de l'abocament d'aigua.

Les autoritats han convocat a l'ambaixador japonès al país, Koichi Aiboshi, per a protestar, si bé han insistit en la seva "ferma oposició" a la mesura, una postura a la qual ha provocat protestes als carrers i a la qual s'han sumat altres països i territoris, com la Xina i Taiwan.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Zhao Lijian, ha manifestat que la Xina ha expressat ja la seva "greu preocupació al Govern japonès a través dels canals diplomàtics existents" i ha demanat al país veí "gestionar l'assumpte de manera prudent i responsable".

Per contra, el Govern estatunidenc ha defensat que Tòquio ha estat "transparent" en tot moment i ha adoptat mesures "aparentment concordes als estàndards de seguretat en matèria nuclear a nivell global".

El portaveu del Departament d'Estat, Ned Price, ha matisat que en "coordinació amb l'AIEA", el Japó ha pres mesures per a gestionar els efectes de l'accident nuclear que va tenir lloc el març de 2011 a Fukushima, la qual cosa inclou el "monitoratge de la radiació, la gestió de residus i el desmantellament".

"Els Estats Units sap que el Govern japonès ha examinat totes les seves opcions en relació amb la gestió de l'aigua tractada que actualment s'emmagatzema en la planta", assenyala el text, que apunta al fet que "es tracta d'una situació difícil i sense precedents".

També ha reaccionat la Comissió Europea, institució que s'ha limitat a mostrar la seva confiança que el procés es dugui a terme amb transparència i garantint una "total seguretat" i el compliment dels estàndards internacionals sobre aquest tema.

"Coneixem la decisió adoptada ahir de començar a alliberar aigua de la planta de Fukushima a la mar des de 2023. La Comissió espera òbviament que el Govern japonès garanteixi la total seguretat de tota descàrrega, en total compliment amb les seves obligacions nacionals i internacionals", ha expressat el portaveu europeu d'Acció Climàtica, Tim McPhie, qui després ha assegurat que Brussel·les seguirà aquest assumpte i romandrà en contacte amb les autoritats japoneses.

Suport de l'AIEA

El director general de l'AIEA, Rafael Grossi, ha aplaudit l'anunci del Japó i ha traslladat el seu suport "per a dur a terme un pla segur i transparent", segons ha indicat en un comunicat.

"El mètode establert pel Japó és factible tècnicament parlant i es troba en línia amb les pràctiques habituals dutes a terme a nivell internacional", ha afirmat.

Per a Grossi, la decisió és un "punt d'inflexió que ajudarà a aplanar el camí per a la completa descàrrega de la planta nuclear de Fukushima Daiichi". "Els tancs d'aigua ocupen grans àrees i la gestió d'aquesta, la qual cosa inclou també el seu abocament (...) és de tremenda importància per a la sostenibilitat de les activitats de desmantellament", ha dit.

Així mateix, ha posat l'accent que la decisió de Tòquio "concorda amb les pràctiques a nivell global, fins i tot si es tracta d'un cas tan complicat i diferent com el de Fukushima". "La seguretat nuclear és una responsabilitat nacional i per això ha estat decisió del Govern abordar la situació i prendre mesures", ha sostingut.

En aquest sentit, ha assenyalat que espera que les autoritats "continuïn tenint en compte totes les parts de manera transparent" a mesura que s'implementa l'alliberament d'aigua a la mar, una qüestió per a la qual ja ha estat sol·licitada l'ajuda de la AIEA. L'agència ha confirmat així que acompanyarà al Japó en el procés.