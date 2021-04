El PP capitalitza la forta caiguda de Cs i es distancia de Vox en la mostra del CIS

El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) d'abril dibuixa una forta caiguda de Ciutadans que aprofita sobretot el PP. El partit d'Inés Arrimadas perd gairebé tres punts (passa del 9,5% al 6,7% de suport) respecte del sondeig de març, mentre que els populars creixen gairebé en la mateixa mesura (del 17,9% de març al 20,6% actual). En tot cas, el PSOE manté amb comoditat la primera posició amb una estimació de vot del 31,5%, dues dècimes per sobre de l'anterior enquesta.

La sortida de Pablo Iglesias del Govern per encapçalar la llista de Unides Podem a la Comunitat de Madrid ha beneficiat la formació morada. El partit puja més d'un punt (fins al 10.7%) i es recupera una mica de la patacada que el CIS li pronosticava al març. Per la seva banda, Vox consolida la seva tercera posició, just darrere dels dos grans partits, i creix fins al 15,4% en intenció de vot.

El CIS també eixampla l'avantatge del PP davant Vox. El partit d'extrema dreta s'havia quedat en l'anterior sondeig a menys de tres punts dels populars. En aquesta ocasió, tot i que Vox també creix quatre dècimes, la major pujada del PP amplia el seu matalàs en la segona posició fins als 5,2 punts.

Com que el treball de camp de l'enquesta es va realitzar en els primer dies del mes d'abril, també posa de manifest els efectes de la crisi de govern derivada de la dimissió de Pablo Iglesias o de l'anunci del president Pedro Sánchez de no prorrogar l'estat d'alarma pel coronavirus.

En el baròmetre de març, el CIS va tornar a situar el PSOE al capdavant amb una estimació de vot del 31,3%, ampliant a 13,4 punts el seu avantatge sobre el PP. El partit de Pablo Casado va obtenir el pitjor resultat de la legislatura en baixar fins al 17,9%. També va retrocedir Unides Podem, que va marcar un 9,6%.