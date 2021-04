Espanya, Alemanya, França i Itàlia demanen accelerar el desplegament dels fons de la UE

Els ministres d'Economia d'Alemanya, França, Itàlia i Espanya -els quatre països més grans de la Unió Europea- van emetre ahir una declaració conjunta per instar la resta dels països a presentar els seus plans de recuperació a Brussel·les «com més aviat millor» i perquè la Comissió Europea agilitzi tots els tràmits previs al lliurament dels fons europeus als estats membres, previst per al segon semestre de l'any.

«El temps és fonamental i la ràpida aprovació dels plans serà clau per assegurar que les nostres accions a escala nacional continuïn interactuant i reforçant les dels nostres veïns», va explicar la vicepresidenta espanyola Nadia Calviño, després de les intervencions coincidents dels ministres d'Alemanya, Olaf Scholz, de França, Bruno Le Maire, i Itàlia, Daniel Franco.

Portugal va ser el primer país a enviar el seu pla nacional de recuperació a Brussel·les. La Comissió va comunicar ahir que també havia rebut els de Grècia i Alemanya. La Comissió espera que almenys una dotzena de països, inclosos Espanya, Itàlia i França, compleixin amb el tràmit aquesta mateixa setmana, abans del termini «tou» del 30 d'abril fixat en el reglament, i enviïn els seus plans de reformes i inversió. La resta haurien d'arribar en les properes setmanes amb l'excepció d'Holanda, que va celebrar recentment eleccions, i que previsiblement es retardarà mesos.

A partir de la recepció dels plans, Brussel·les tindrà dos mesos de termini per revisar la voluminosa documentació enviada pels Estats membres. «Anirem tot el ràpid que puguem però no veig com es pot reduir el termini», asseguraven fonts comunitàries. Posteriorment, l'Ecofin tindrà un mes per decidir per majoria qualificada.

Si res va malament i el procés culmina al juny, els primers fons podrien començar a arribar abans de les vacances d'estiu. Es tracta de la bestreta del 13% prevista. Per rebre la resta de diners -dos trams per any- Espanya i la resta de socis hauran de garantir que compleixen les fites i objectius promesos en l'execució de les inversions i de les reformes. «Si no es compleixen no hi haurà desemborsaments», van insistir fonts de la Comissió, que van apuntar també la possibilitat de realitzar pagaments parcials.

El Govern espanyol va presentar les línies generals del seu Pla de Recuperació el 13 d'abril i preveu entregar demà el document complet, d'una mica més de 2.000 folis, a la Comissió Europea. El document ha de contenir les fites temporals per afrontar cada un dels 110 projectes d'inversió i de les 102 reformes estructurals compromeses pel Govern davant la Comissió Europea com a condició per a l'accés als 140.000 milions de fons europeus assignats a Espanya fins al 2026 (en transferències i préstecs a parts iguals). El Govern espera que aquests diners públics serveixin per mobilitzar fins a 500.000 milions addicionals d'inversió privada i generar 800.000 llocs de treball.

Reformes pendents

L'executiu s'ha compromès a afrontar la reforma laboral abans que finalitzi el 2021 i a portar a terme la del sistema de pensions entre el 2021 i el 2022. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també va expressar la intenció d'aplicar el 2022 la part de la reforma fiscal relativa a societats, patrimoni i successions. Altres reformes ja han estat realitzades, com la llei de Canvi Climàtic o l'adopció de l'Ingrés Mínim Vital.

El Govern pretén utilitzar en el període 2021-2023 els gairebé 70.000 milions a fons perdut assignats a Espanya. De fet, els Pressupostos de l'Estat preveuen ja per al 2021 una inversió de 27.000 milions a compte de les quantitats que el Govern espera rebre.