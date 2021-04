Desenes de morts en una estampida humana a Israel

Almenys 44 persones han mort després d'una estampida humana aquesta matinada a la Muntanya Meron de Galilea (Israel) quan desenes de milers de jueus celebraven la festivitat de Lag Ba-Ómer, en un esdeveniment que va ser el més concorregut al país des de l'inici de la pandèmia de covid-19. A més dels assistents que van morir aixafats, més de 100 van resultar ferits. I desenes d'ells estan en situació crítica, segons els serveis d'emergència, que han instal·lat un hospital de campanya. No es descarta que la xifra de víctimes augment en el que podia ser la pitjor tragèdia de la història recent d'Israel.





?? DESASTRE EN ISRAEL ????

Momentos previos al colapso de la estructura y estampida en Meron. pic.twitter.com/KWMHVNvhEk — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) April 30, 2021

Terrible, pasamos de la fiesta de #LagBaomer a una tragedia, estampida en el monte Meron ??pic.twitter.com/iLkLSZRq2D — QU?Qn? ??? ????? (@el_chapeton) April 30, 2021

Es desconeix encara el que va provocar l'estampida mortal. Podria haver estat per, al que s'hauria afegit l', segons ha apuntat a Efe un portaveu del servei d'emergències israeliana United Hatzalah. "Els nostres voluntaris a la zona expliquen que hi va haver un col·lapse a causa de l'amuntegament i les persones van caure unes sobre d'altres", el que va provocar que molts "fugissin del lloc" i es trobessin en una situació de major saturació, explica.La tradicional festivitat de Lag Ba-Ómer, en què van participar desenes de milers de jueus ultraortodoxos, es va fer sense grans restriccions després que Israel hagi tornat a una normalitat gairebé completa després d'una veloç vacunació contra el coronavirus.L'Exèrcit israelià s'ha desplaçat a la zona per ajudar en l'evacuació de ferits i proporcionar "tractament mèdic" sobre el terreny. Segons mitjans locals, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha qualificat l'accident de "terrible desastre".