Ayuso guanya amb 63 escons i l'esquerra no supera els 60 diputats, amb el 50% del vot escrutat

Isabel Díaz Ayuso fa bons els pronòstics i guanya les eleccions a l'Assemblea de Madrid amb 63 escons (més del doble dels aconseguits ara fa dos anys), amb el 50% del vot escrutat. Els tres grups d'esquerres, el PSOE (26 diputats), Más Madrid (24) i Podem (10), sumen de manera conjunta 60 dels 136 diputats en joc, per la qual cosa no aconsegueixen atrapar el PP. Ciutadans desapareix de la cambra legislativa madrilenya després de perdre els 26 escons que va aconseguir el 2019. Pel que fa a Vox, augmenta la presència de 12 a 13 representants. D'aquesta manera, si es mantenen els resultats amb l'escrutini complet, Ayuso necessitarà, almenys, l'abstenció de Vox per poder governar.

L'any 2019 la victòria va ser per al PSOE, que va aconseguir el 27,31% dels vots i 37 dels 132 diputats en joc, tres més que en els comicis del 2015. En segon lloc es va situar el PP, amb el 22,23% dels vots i 30 diputats, seguit de Ciutadans, amb el 19,46% i 26 escons. El quart i el cinquè lloc els van obtenir dues formacions que debutaven a les eleccions a l'Assemblea de Madrid. En concret, Más Madrid, l'escissió de Podem liderada per Íñigo Errejón, es va situar en quarta posició amb 20 diputats i el 14,69% dels vots i l'extrema dreta de Vox va assolir el cinquè lloc amb 12 diputats i el 8,88%. L'hemicicle quedava tancat amb els 7 diputats de Podem-IU, que va aconseguir el 5,6% dels vots.

Quatre anys abans, els resultats dels comicis a l'Assemblea de Madrid del 2015 donaven la victòria al PP, que aconseguia el 33,08% dels vots i els traduïa en 48 dels 129 escons que aleshores estaven en joc. Per darrere, el PSOE situava 37 diputats a l'hemicicle madrileny, amb el 25,43% dels vots, seguit de Podem amb 27 (18,64%). El grup que tancava l'Assemblea era Ciutadans, amb 17 escons i el 12,25% dels vots, que irrompia per primer cop, d'aquesta manera, a la cambra legislativa madrilenya.