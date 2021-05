Les restes de sang trobades en el vaixell són del pare de les nenes desaparegudes a Tenerife

Les restes de sang trobades per la Guàrdia Civil en l'embarcació del pare d'Anna i Olivia, desaparegudes des de dimarts passat, pertanyen al seu progenitor, Tomás Antonio G.C., igualment en parador desconegut, segons van informar a Efe fonts pròximes al cas.

Tomás va salpar per última vegada des de la Marina de Tenerife, al port de Santa Cruz, la mitjanit del dimarts al dimecres, i llavors va ser vist només, sense la companyia de les nenes, carregant diverses maletes i bosses en la seva embarcació, una llanxa d'uns sis metres d'eslora.

Aquesta va ser localitzada hores més tard a la deriva i sense ningú a bord davant del Puertito de Güímar.

En aquesta zona, el dispositiu de cerca va localitzar surant al mar una cadira infantil d'una de les nenes.

És precisament aquí on efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil estan realitzant immersions aquests dies.

La investigació discorre per diverses vies i es tenen en compte diverses hipòtesis, entre elles, que una o diverses persones ajudessin a Tomás Antonio G.C. a tirar endavant un pla preconcebut, apunten fonts consultades per Efe.

Abans que se li perdés el rastre, el pare va parlar per telèfon amb la mare de les nenes, de la qual estava separat, i li va dir que mai més les tornaria a veure ni a ell tampoc.

El rastreig per mar i aire s'ha anat estenent amb el pas dels dies cap al sud-oest de Tenerife i també en zones més allunyades de la costa, seguint el curs dels corrents.

En paral·lel, la Guàrdia Civil continua amb diverses investigacions per terra, com per exemple un segon registre a l'habitatge d'Igueste de Candelaria que ha tingut lloc aquest dilluns, aquesta vegada amb la intervenció d'agents de la unitat central operativa (UCO), especialitzada en els casos més complicats.