Podem escollirà el successor d'Iglesias el proper 13 de juny a Vistalegre VI

El 13 de juny Podem tindrà un nou líder. L'executiva del partit morat va posar en marxa ahir el procés per succeir Pablo Iglesias, després que l'exvicepresident dimitís el passat dimarts. D'aquí a cinc setmanes, se celebrarà Vistalegre VI, l'Assemblea Ciutadana Estatal -màxim òrgan del partit- per elegir la futura secretària general de Podem. Fins al moment, la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, és l'única que ha confirmat la seva candidatura i compta amb l'aval de la direcció.

La cúpula de Podem vol estar el menor temps possible sense líder per evitar un buit de poder que pugui generar inquietud i provocar teories conspiranoiques tant dins com fora del partit. Per evitar-ho hi haurà una successió exprés, iniciada 72 hores després que Iglesias dimitís. En els propers dies serà quan comencin a córrer els terminis per a la celebració de Vistalegre VI, on es renovarà la secretaria general, el Consell Ciutadà -l'executiva permanent del partit- i els documents estratègics. «Toca moment de debat, de reflexió en què cadascú valorem on és més útil que posem la nostra força militant», va dir el secretari d'Organització de Podem, Alberto Rodríguez.