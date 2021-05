Els trens de Ouigo, la competència de l'AVE de Renfe i de la versió de baix cost (AVLO), ha començat a vendre els bitllets a 9 euros del tren d'alta velocitat 'low cost' per viatjar entre Barcelona i Madrid des del 10 de maig i fins a l'11 de desembre del 2021. Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, l'inici dels viatges inicialment estava previst per al 15 de març, però ha hagut de ser posposat a conseqüència de la pandèmia.

Els bitllets poden comprar-se a la web o l''app' de Ouigo.

El servei de Ouigo comptarà amb un total de 10 sortides diàries, que uniran Madrid i Barcelona en 2 hores i 30 minuts. La línia inclourà parades a Saragossa i Tarragona. Pròximament, l'operadora ferroviària també vol arribar a ciutats com València, Alacant, Còrdova, Sevilla i Màlaga.

Els trens de Ouigo inclouen la novetat de ser de dos pisos, cosa que permet acomodar fins a 509 passatgers. Cada unitat disposa també de bar cafeteria.

La tarifa base és de nou euros i inclou equipatge de mà i equipatge de cabina, així com l'opció de canviar el titular del bitllet fins al dia previ al viatge.

Opcions

Per nou euros més per passatger, la companyia posa a disposició un 'pack' que inclou elecció de seient, la possibilitat de reservar un seient XL, una peça d'equipatge addicional i connexió al sistema d'entreteniment a bord, amb pel·lícules, sèries, animacions, podcasts, revistes i jocs.

També és possible portar equipatge addicional per cinc euros, introduir el bitllet flexible per set (amb canvis il·limitats fins a 30 minuts abans de la sortida del tren) i portar mascota per 10 euros. Els nens menors de 3 anys podran viatjar gratis i els que tinguin entre 4 i 13 anys podran fer-ho per una tarifa única de 5 euros.