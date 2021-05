Un jove de 18 anys ha mort aquesta matinada de diumenge a Lleó a conseqüència de la ferida per arma blanca que va rebre al pit, pel que sembla d’una navalla, mentre es trobava en un 'botellón’ amb altres amics en una zona d’aparcaments.

El jove, un estudiant universitari procedent de Santander, va morir al Complex Asistencia de León mentre estava sent reanimat a l’àrea d’Urgències. Els fets van tenir lloc poc abans de les 3.50 hores en un aparcament, on participava en una festa improvisada al carrer, quan se’ls va acostar un grup de sis persones que van començar a increpar-los, segons han relatat els amics de la víctima. Un d’ells va treure una navalla i va ferir el jove que ha resultat mort.

Posteriorment, la Policia Nacional ha detingut en el seu domicili al suposat autor de la mort del jove. L'arrest ha estat possible gràcies a les investigacions realitzades per agents de la Policia Nacional i la Policia Local, així com pels testimonis dels fets.